Під час погоні у Стрию службовий Renault Dokker врізався у авто Mercedes, яке відкинуло на узбіччя, де авто влетіло у недіючий кіоск

Галицький районний суд Львова зобов’язав Нацполіцію Львівщини виплатити 355 тис. грн за ДТП, яку вчинили поліцейські на службовому авто. Ці кошти мають виплатити, щоб відшкодувати ремонт пошкодженого у ДТП кросовера.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у серпні 2023 року, аварія трапилась 27 серпня 2020 року у Стрию. Поліцейський на службовому авто Renault Dokker влетів у кросовер Mercedes-Benz ML 350. Повідомляючи про це ДТП, правоохоронці зазначали, що вони наздоганяли водія, який керував авто під наркотиками, і під час погоні врізались у інше авто марки Mercedes. Після зіткнення Mercedes відкинуло на узбіччя, де авто влетіло у недіючий кіоск.

Власник авто Mercedes у суді довів, що ДТП трапилась через порушення ПДР поліцейським, та подав позов, щоб йому компенсували витрати на ремонт. Вартість ремонту Mercedes-Benz ML 350 після цієї ДТП становила 480 тис. грн, з яких 130 тис. грн виплатила страхова компанія. Потерпілий вважає, що різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (350 тис. грн) треба стягнути із ГУНП у Львівській області. Також потерпілий хотів стягнути 20 тис. грн моральної компенсації.

«Стрийське районне управління поліції зайняло позицію захисту свого працівника, приховавши важливі докази у справі – відео з реєстратора, яким був обладнаний службовий автомобіль. Ці обставини призвели до того, що було складено протокол про адмінправопорушення відносно нього та він змушений був збирати докази та здійснювати свій захист. Приховування відповідачем доказів призвело до затягування розгляду справи про адміністративне правопорушення, зокрема від моменту ДТП і до визнання поліцейського винним минув понад рік», – цитують свідчення потерпілого у рішенні суду.

У суді представник Нацполіції Львівщині заперечив проти позову та заявив, що «з ремонтної калькуляції неможливо встановити чи пошкодження автомобіля та вартість ремонту відносяться до цього страхового випадку». Також зазначив, що автотоварознавча експертиза автомобіля марки Mercedes-Benz ML 350 для встановлення матеріального збитку не проводилась, тому «позовні вимоги не обґрунтовані належними доказами».

Адвокат потерпілого у суді заявив, що огляд та оцінку вартості відновлювального ремонту автомобіля марки Mercedes-Benz ML 350 було проведено представниками ПрАТ «Європейський страховий альянс», у якій на момент ДТП був застрахований автомобіль марки Renault Dokker.

Справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали справи та зобов’язана ГУНП у Львівській області виплатити потерпілому 350 тис. грн матеріальної шкоди та 5 тис. грн моральної компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.