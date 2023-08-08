Сихівський районний суд Львова зобов’язав комунальне АТП-1 виплатити 37 тис. грн львів’янці, яка впала у салоні автобуса та травмувала ногу. Жінка стверджує, що впала, оскільки водій різко рушив з місця.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у липні 2023 року, випадок трапився ще у жовтні 2022 року. Львів’янка їхала у автобусі МАЗ, що курсував за маршрутом №18 (вул. Суботівська – вул. Тракт Глинянський (Провесінь). Жінка розповідала, що під час зупинки автобуса на вул. Стрийській вона встала з місця, щоб пересісти на інше місце в салоні автобуса, взялася за поручні руками і в цей момент автобус різко рушив з місця, внаслідок чого вона не втрималась, впала та травмувалась.

«Одна з пасажирів викликала «швидку», інші просили водія зупинитися, однак автобус проїхав ще дві зупинки та на зупинці по вул. Шота Руставелі її винесли з автобуса пасажири, тому що вона не могла рухатися, звідки її госпіталізувала швидка медична допомога та доставила в лікарню Святого Луки», – йдеться у рішенні суду.

Львів’янці встановили діагноз: перелом міжвертлюжного відділу стегнової кістки, закритий відламковий черезвертлюговий переломом лівої стегнової кістки зі зміщенням відламків.

Представник АТП-1, яке обслуговує цей маршрут та до якого позивається жінка, заперечив проти позову. Він вважає вимоги позивачки безпідставними, покликаючись на те, що кримінальне провадження щодо водія було закрито, оскільки в його діях не має складу кримінального правопорушення, натомість в діях пасажира наявний склад адміністративного правопорушення. Також адвокат стверджує, що позивачка не надала доказів того, що вона травмувалась саме в салоні автобуса.

Водночас від позивачки надійшла відповідь, в якій вона зазначила, що з врахуванням судової практики, незважаючи на те чи винен водій, який керував транспортним засобом, що є джерелом підвищеної небезпеки, у спричиненні тілесних ушкоджень, відповідальність несе його роботодавець.

Справу розглянула суддя Олена Горбань, яка зобов’язала АТП-1 виплатити жінці 32 тис. грн матеріальної шкоди та 5 тис. грн завданої моральної шкоди. На рішення ще може бути подана апеляція.