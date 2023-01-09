Шевченківський районний суд Львова оштрафував львів’янку Наталію Пешкову, син якої обзиває та б’є однокласника. Жінка має сплатити 850 грн штрафу за булінг, а також її визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків та присудили ще один штраф у розмірі 850 грн.

Як вказано у постанові суду, 11-річний син Наталії Пешкової навчається у 5 класі та з вересня 2022 року постійно ображає свого однокласника. Булінг виражається у фізичному та психологічному насиллі, оскільки хлопець обзиває, штовхає, б’є та заважає вчитись однокласнику. У постанові суду не вказано назву школи, у якій навчається хлопець.

Під час розгляду справи у суді Наталія Пешкова не визнала вину у вчиненні адмінправопорушення. Однак суддя Руслан Єзерський оштрафував її на 850 грн за булінг, який вчинив її син.

Суд також окремо розглянув справу про неналежне виконання батьківських обов’язків та присудив ще один штраф на 850 грн. Жінка також має сплатити тисячу гривень судового збору за розгляд обох справ у суді. На постанови ще можуть бути подані апеляції.