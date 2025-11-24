Інцидент стався між батьками учнів молодших класів

У понеділок вранці, 24 листопада, у загальноосвітній школі №13, що на Сихові, сталась стрілянина між батьками учнів молодших класів. Про це повідомив Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури ЛМР.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався вранці на шкільному подвір’ї загальноосвітньої школи №13, що на вулиці Драгана, 7. Після зустрічі в кабінеті директора між батьками учнів молодших класів виник конфлікт. Один із батьків здійснив чотири постріли із пневматичного пістолета у іншого чоловіка.

Потерпілий отримав поранення в живіт та ногу. На місці події працюють правоохоронці та медики. За попередньою інформацією, ніхто з учнів та вчителів не постраждав.

«Відомо, що діти чоловіків — однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї», – повідомив Андрій Закалюк.

За інформацією поліції, внаслідок стрілянини двоє чоловіків звернулись за медичною допомогою. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 ККУ). Встановлюються усі обставини події.

«Сьогодні близько 10-ї години до лікарні доставили потерпілого віком близько 51 року з ознаками кримінальної травми, а саме з кульовим пораненням. Стан пацієнта стабільний, йому надається вся необхідна медична допомога», – розповів Володимир Мельник, заступник медичного директора відокремленого підрозділу лікарні св. Луки.

На конфлікт батьків відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, ніхто з дітей та вчителів не постраждав. Інцидент стався після конфлікту між учнями 3-го класу. Батьки учнів прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини суперечки, а після розмови вступили у конфлікт між собою, внаслідок чого один із чоловіків отримав поранення.

«Один із чоловіків отримав поранення. Стан – стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні», – повідомив Андрій Садовий.

Міський голова Андрій Садовий наголосив, що будь-яка зброя на території школи є недопустимою, а такі дії становлять загрозу для всіх.