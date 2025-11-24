Інспектор служби освітньої безпеки Олег Кулина зупинив конфлікт та роззброїв зловмисника

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на інцидент зі стріляниною у львівській школі 24 листопада. Він відзначив недостатню захищеність закладів освіти базовими засобами безпеки.

«Сьогодні у Львові стався інцидент, якого не має бути в жодній українській школі: пролунали постріли, поранено людину. Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки», – наголосив він.

Керівник МВС зазначив, що сьогодні в українських школах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові їх 68 – це трохи більше половини закладів міста.

На думку міністра, самої присутності офіцера у школі недостатньо. Безпека має бути комплексною:

• контрольований вхід;

• чітко визначена територія школи;

• відеоспостереження;

• технічні засоби контролю (металодетектори);

• підготовлений фахівець з безпеки (поліцейський).

Ці вимоги частково враховані в ухваленому законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом з МОН формує підзаконні акти, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи.

Нагадаємо, на подвірʼї школи №13 на Сихові двоє батьків учнів молодших класів зʼясовували між собою стосунки. Один із батьків здійснив чотири постріли із пневматичного пістолета в іншого. Офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв та затримав стрільця, викликав слідчих і медиків. Зараз потерпілий у лікарні, його стан задовільний.