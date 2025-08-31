Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав

У Львові, поблизу ТЦ «Океан» на вул. Володимира Великого трапилась стрілянина. Про це повідомила пресслужба поліції.

Зазначається, що інцидент трапився на вул. Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між львівʼянином та ще двома чоловіками виник конфлікт, через який він тричі вистрілив у них із пневматичного пістолета.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка, який стріляв, затримали перехожі.