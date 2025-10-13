«Кнопка безпеки ГОВОРИ» з'явилася в електронному щоденнику

У львівських школах запускають проєкт безпеки для дітей «Говори». У кожному навчальному закладі громади в електронному щоденнику з’явилась однойменна кнопка безпеки – «Говори». Діти можуть натиснути її у разі проблеми і надіслати звернення.

Проєкт створив Центр гідності дитини УКУ у партнерстві з Львівською міською радою, департаментом гуманітарної політики та департаментом освіти і культури ЛМР.

«Це дозволить швидко і оперативно зреагувати на питання булінгу, неправильної поведінки щодо дітей. Чи на те, що відбувається не лише між вчителем і дитиною, а й між самими дітьми. Не завжди дитина може публічно про це сказати, звернутися. А оскільки кнопка є анонімною, дитина може не хвилюватися», – розповів директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Звернення отримає директор, відповідальна особа за безпеку та управління розвитку освіти.

«Це звернення потрапляє до двох людей в школі. Перша особа – відповідальна за безпеку в школі. Це нова посада, яка з’явилася у всіх львівських школах в вересні цього року. І друга людина – це директор. Вони мають вирішити це питання так добре, щоб дитина в електронному щоденнику зазначила, що проблема вирішена. Але це повідомлення також потрапляє і в управління розвитку освіти, ці дані накопичуються. І таким чином місцеві органи самоврядування можуть, наприклад, робити аналіз даних. І бачити, наприклад, що в цьому районі є проблема з булінгом, а в цьому районі діти б’ються і так далі. На основі цих даних ми зможемо впливати на дітей, вчителів, керівництво школи», – пояснила керівниця Центру гідності дитини УКУ Христина Шабат.

Проєкт «Говори» – система захисту від булінгу та насильства, яка впроваджує правила і стандарти безпеки, а також навчає дітей і дорослих у різних сферах як діяти у складних ситуаціях. У майбутньому ініціатива охопить різні сфери, у яких працюють з дітьми: спорт, охорона здоровʼя, транспорт, культура тощо. Мета – допомогти інституціям міст ставати дружніми та безпечними до дітей.

Учні також можуть пройти онлайн-курс «Твоя безпека в школі», який розміщений в онлайн-щоденнику. А класні керівники, на основі методичних матеріалів, які розробив Центр гідності дитини УКУ, зможуть проводити інтерактивні уроки про безпеку. Окрім цього, для наймолодших школярів розробили спеціального героя-Чубчика, який в ігровій формі через відео навчає дітей розпізнавати безпечні та небезпечні ситуації.

Для вчителів та батьків ініціатори проєкту підготували матеріали і чіткі інструкції, як допомогти дитині, яка просить про підтримку. З матеріалами можна ознайомитися на сайті проєкту.

Як зазначають організатори, дослідження, які проводили у 70 школах Львівської громади, показали, що лише 36% дітей почуваються спокійно у школі, тоді як 7% відчувають тривогу. 68% учнів відзначили, що найбільше на відчуття безпеки впливають доброзичливі стосунки. 59% вважають, що підготовлений вчитель з питань безпеки ефективніший, ніж присутність поліцейського.

У планах організаторів масштабувати проєкт на інші регіони України.