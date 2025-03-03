Українські діти перевантажені навчанням в неукраїномовному середовищі

Міністерство освіти і науки України обговорює з країнами-партнерами можливість вивчати українську мову в тамтешніх школах як іноземну. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє НУШ.

«Діти перебувають у ситуації, коли вимушені вчити місцеву мову як іноземці, іноземну мову, яку вивчають в тій країні (здебільшого англійська чи інша мова європейських країн) і другу іноземну мову. І тоді вони для того, щоб розвантажитися і не вивчати одночасно три мови, вибирають російську. Це дійсно критична ситуація», − повідомив Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді.

Міністерство освіти зараз веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення української мови як іноземної у школах. Деякі країни позитивно відгукнулися на пропозицію з боку міністерства освіти.

«Це передбачає вивчення української мови і для іноземців, тобто вона починається з азів. Але з точки зору розвантаження наших дітей – це раціонально», − зазначив міністр.

За словами Оксена Лісового, за кордоном зараз перебувають 340 тисяч українських школярів. Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про визнання результатів освіти українських дітей за кордоном.