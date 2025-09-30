Облрада пропонує присвоїти звання Героя України чотирьом уродженцям Львівщини
Львівська облрада ухвалила звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України
Львівська облрада звернулася до президента України з проханням присвоїти звання Героя України посмертно полковнику СБУ, поліцейському та двом військовослужбовцям з Львівщини. Відповідні звернення депутати ухвалили на засіданні у вівторок, 30 вересня.
Обласні депутати підтримали ініціативу щодо присвоєння звання Героя України (посмертно):
- полковнику СБУ Іванові Вороничу, який загинув внаслідок теракту в Києві у липні 2025 року;
- старшому лейтенантові поліції Львівщини Василю Гринчишину, який загинув на фронті у травні 2025 року;
- матросу 36-ї бригади морської піхоти Сергієві Матішинцю, який загинув у лютому 2023 року на Донеччині;
- майору Андрієві Бакуну, льотчику 12 бригади армійської авіації, який загинув під час виконання бойового завдання у березні 2024 року.
Нагадаємо, також депутати звернулися щодо присвоєння звання Героя України двом політикам, громадським діячам – Андрієві Парубію та Ірині Фаріон.
