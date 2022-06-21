Райсуд на Хмельниччині призначив рік умовно водієві, який влаштував бійку в черзі за пальним. Внаслідок конфлікту травмувався водій Nissan, який зайняв у черзі вільне місце. Після цього до нього під'їхав водій автомобіля, що стояв позаду, почав сваритись, і зрештою завдав удару по руці. У потерпілого діагностували перелом фаланги пальця. Нападника визнали винним у нанесенні тілесних ушкоджень і призначили рік умовно.

Інцидент стався 15 квітня біля заправки «Укрнафта», що на виїзді з селища Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району. У суді обвинувачений пояснив, що того дня стояв у автомобільній черзі за пальним. Згодом до нього підійшов знайомий і попросив допомогти перелити пальне з бочки у каністри. Через це чоловік не деякий час покинув авто.

Допоки його не було, черга просувалась уперед, тож між його автомобілем та тими, які були попереду, утворився просвіт в 30 метрів. Скориставшись цим, двоє водіїв заїхали туди і таким чином стали першими у черзі.

«Підійшовши до водія він поцікавився чому вони заїхали без черги. У вказаному автомобілі за кермом перебувала дружина потерпілого, яка у процесі розмови почала ображати його і, до цих образ приєднався потерпілий, який перебував у цьому ж автомобілі», – розповів у суді обвинувачений.

За його словами, він намагався витягнути чоловіка з автомобіля, через що виникла шарпанина.

Натомість потерпілий пояснив, що перш ніж зайняти вільні місця у черзі, вони під'їхали до чотирьох автомобілів, які стояли позаду, щоб спитати, чи можна це зробити. Однак там нікого не було.

«Обвинувачений відкрив дверцята автомобіля і вчинив дії щоб завдати йому удар в обличчя, однак потерпілий відхилився та прикрився рукою, на яку прийшовся удар, після цього закрив двері свого автомобіля. Далі продовжувалась суперечка. Простоявши у черзі близько п'яти хвилин потерпілий відчув у руці різкий біль, у зв'язку із чим вони прийняли рішення їхати до лікарні, де йому дали знеболююче, проте біль поширилася на всю руку. Після лікарні він звернувся із заявою до правоохоронних органів», – розповів свою версію опонент. Згодом у потерпілого діагностували перелом фаланги пальця.

Суддя Олександр Яцина дійшов до висновку, що винуватість нападника підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості ушкодження) та призначили рік умовно. Вирок неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді.