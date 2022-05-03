Нападника, який наніс знайомому декілька ударів ножем, затримала поліція

Мешканець Хмельницького намагався вбити свого знайомого через суперечку, хто переможе у війні. Чоловіки розпивали разом алкоголь і сперечались на тему війни, втім, коли аргументи закінчились, 49-річний зловмисник вдарив опонента кулаками та завдав йому декілька ножових поранень. Шум у квартирі почули сусіди, вони викликали на місце поліцію, яка й врятувала пораненого. За замах на вбивство зловмиснику загрожує до 15 років у тюрмі.

Як встановило слідство, двоє чоловіків під час спільного застілля почали сперечатися на тему збройної агресії, зокрема, хто переможе у війні.

«Свою правоту обвинувачений вирішив довести кулаками, а коли потерпілий намагався втекти із квартири - наздогнав його і завдав декілька ударів кухонним ножем. Лише завдяки свідомості сусідів, які викликали працівників поліції, 37-річний чоловік залишився живим», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Нападника затримали, він перебуває у СІЗО. Слідчі вже скерували до суду обвинувальний акт у цій справі, чоловікові інкримінують порушення ч.3 ст. 15 ч.1 ст. 115 ККУ (замах на убивство). Йому загрожує від семи до 15 років у в'язниці.

Зазначимо, що поліція повідомляла про цей інцидент, щоправда, не уточнювалось, що чоловіки побились через суперечку на тему війни.