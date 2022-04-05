Інспектори роти ТОР зупинили зловмисника, який наніс ножові поранення своєму знайомому

У Хмельницькому поліцейські врятували 37-річного чоловіка, якого поранив знайомий. Вони приїхали через виклик про шум в одній з квартир. Виявилось, що всередині між двома сусідами відбулась бійка, в ході якої один з них наніс іншому ножове поранення шиї та обличчя. Інспектори надали першу допомогу пораненому, згодом його госпіталізували.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Хмельниччини, виклик про бійку між сусідами надійшов близько 22:00 у понеділок, 4 квітня. На місце виїхали інспектори роти ТОР. На місці їх зустрів заявник, який повідомив, що чув у сусідній квартирі звуки ударів та крики.

Поліцейські постукали до квартири, але відчиняти їм відмовились. Тоді правоохоронці прийняли рішення вибити двері. «У приміщенні до патрульних вийшов чоловік із закривавленим ножем. Завдяки злагодженим діям охоронців порядку, вдалось вибити ніж із рук громадянина та затримати його. Під час обстеження квартири, на кухні інспектори виявили чоловіка з різаними ранами шиї та обличчя. ТОРівці невідкладно надали домедичну допомогу та викликали швидку», – йдеться у повідомленні.

Потерпілого з травмами доправили до лікарні у супроводі патрульних.Натомість 48-річного нападника затримали, йому вже вручили підозру у вчиненні замаху на вбивство. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство).