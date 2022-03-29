За напад і погрози сусідам 25-річному чоловікові загрожує до 7 років тюрми

Під час суперечки із сусідами 25-річний мешканець одного із сіл Хмельницької області кілька разів вистрілив у своїх сусідів, одного з них побив, погрожував розправою і втік. Відомо, що сварка між селянами сталася через розбіжності у межі їхніх земельних ділянок. Поліція відкрила справу, за скоєне чоловікові загрожує до семи років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, інцидент стався в одному із сіл Полонського району ще у п’ятницю, 25 березня. Зараз 25-річного чоловіка, який стріляв у сусідів розшукали та затримали. За даними правоохоронців, сварка між сусідами виникла через спір за межу.

«Озброєний молодик намагався врегулювати спірні питання з сусідами і здійснив кілька пострілів зі зброї біля їхніх ніг. Погрожував розправою, а одного чоловіка ще й побив. Після скоєного зловмисник залишив місце події», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розшукали і затримали порушника. Наразі він перебуває під вартою. 25-річному затриманому оголосили про підозру в трьох злочинах: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). За скоєне чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.