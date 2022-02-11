Поліція просить усіх, кому відоме місце знаходження братів Тарасюків, повідомити про це

Рівненська поліція оголосила у розшук 23-річних братів-близнюків, підозрюваних у хуліганстві та заподіянні тілесних ушкоджень працівникові поліції. Торік у жовтні вони вчинили бійку на автовокзалі у Рівному й намагалися викрасти маршрутку з пасажирами. Коли поліцейський одягав кайданки на одного з братів, інший вдарив правоохоронця ногою. Тепер брати переховуються від поліції.

Про розшук мешканців колишнього Корецького району на Рівненщині, які ухиляються від слідства, поліція Рівненської області повідомила у п’ятницю, 11 лютого. 23-річних Володимира та Сергія Тарасюків підозрюють у вчиненні хуліганства та заподіянні умисного тілесного ушкодження поліцейському. Події відбувалися 17 жовтня 2021 року на автовокзалі у Рівному.

Нагадаємо, того дня на автовокзалі сталася масова бійка, на місце виїжджало 7 екіпажів поліції та підрозділ тактико-оперативного реагування. Один з п’яних братів-близнюків сів за кермо маршрутки Рівне-Корець й намагався поїхати з вокзалу. При його затриманні інший брат вдарив поліцейського ногою.

Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження розшукуваних, повідомити до поліції за телефонами (068)0675568 або на спецілінію 102.