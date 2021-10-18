Пасажири маршрутки були проти того, щоб до неї сідали п'яні чоловіки

Увечері 17 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування чоловіка на центральному автовокзалі Рівного. При затриманні особи, на яку вказав скаржник, сталася бійка з нападом на поліцейського та спробою викрадення маршрутки.

Близько 20:00 у неділю, 17 жовтня, рівненські поліцейські отримали повідомлення про бійку та пограбування чоловіка на автовокзалі у Рівному. Коли екіпаж прибув на вказане місце, скаржник розповів, нібито його побили та відібрали куртку, в якій був мобільний телефон, 100 євро та 600 гривень.

Як повідомила речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко, при спробі одягнути наручники на чоловіка, на якого вказав заявник, на поліцейського напав невідомий, вдарив його і втік. У цей момент група нетверезих людей намагалася сісти у маршрутку Рівне-Корець. Поки водій продавав квитки, один з них сів за кермо маршрутки та спробував виїхати з автовокзалу, однак поліцейські зупинили його. Ніхто з пасажирів при цьому не постраждав.

Обстеження показало, що чоловік був нетверезий

Нападника на поліцейського затримали, ним виявився 23-річний брат підозрюваної у пограбуванні особи. Усі обставини цих подій встановлюють слідчі.