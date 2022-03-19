За напад на пенсіонерів 53-річному ужгородцю загрожує до 7 років ув'язнення

В Ужгороді 53-річний місцевий мешканець вдарив ножем 69-річного чоловіка та побив його дружину, які стояли в черзі за водою із джерела. Причиною конфлікту стало те, що пенсіонер зробив зауваження молодшому подружжю про неправильне паркування їх автомобіля, який перекрив дорогу іншим машинам. Потерпілих забрала швидка, нападник перебуває у СІЗО, йому загрожує сім років тюрми.

Як у суботу, 19 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався на вулиці Далекій в Ужгороді, біля джерела, куди містяни приїжджають набирати воду. Відомо, що 69-річний чоловік разом зі своєю 67-річною дружиною приїхали до загальноміського джерела набрати води.

«Пізніше до цієї ж водойми під’їхало ще одне подружжя. Останні припаркували своє авто таким чином, що перегородили виїзд для інших транспортних засобів. Саме це й стало причиною конфлікту між чоловіками. У ході сварки 53-річний зловмисник наніс пенсіонерам тілесні ушкодження: жінці середнього ступеню важкості, чоловіка вдарив ножем у спину», – йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілих 69-річного чоловіка та його 67-річну дружину з місця події забрали медики швидкої допомоги. 53-річного нападника доставили до районного управління поліції. Поліцейські вилучили у нього ножі, один з яких і є знаряддям злочину. Наразі ужгородець перебуває у СІЗО, його підозрюють у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї). За напад на пенсіонерів чоловікові загрожує до семи років тюрми.