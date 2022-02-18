20-річний хлопець вистрелив у мікроавтобус, у якому перебували шестеро пасажирів

Вночі у п’ятницю, 18 лютого, п’яний 20-річний хлопець вистрелив у пасажирський мікроавтобус, у якому перебували шестеро тернополян. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, пасажири не постраждали, а 20-річного стрільця оперативно затримали.

Приблизно о 03:00 до поліції подзвонив 37-річний тернополянин та повідомив, що у селі Наконечне неподалік Яворова невідомий чоловік вистрелив у його мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що випадок трапився на трасі, коли мікроавтобус саме зупинився. У салоні перебували шестеро пасажирів, усі мешканці Тернополя. Пасажири та водій не постраждали, але унаслідок пострілу було пошкоджене бокове скло авто.

На місці працювали патрульні та слідчі, які оперативно затримали 20-річного хлопця, який вистелив у авто. Він був п’яним. Наразі у поліції встановлюють обставини інциденту та причини дій затриманого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Стрільця затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.