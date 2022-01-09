Конфлікт між двома водіями виник через обгін на трасі Київ-Чоп

Львівські патрульні зупинили 45-річного закарпатця, який погрожував зброєю водієві та його пасажирці на трасі Київ – Чоп. За інформацією поліції, у суботу, 8 січня, близько 10-ї години ранку патрульні отримали виклик, що на трасі Київ — Чоп біля с. Великосілки на Львівщині між двома водіями виник конфлікт. Водій автомобіля Audi A6, 45-річний мешканець Закарпаття, погрожував зброєю та фізичною розправою іншому водієві та його пасажирці, мешканцям Рівненщини.

«Заявниця повідомила, що у них виник конфлікт на дорозі з водієм автомобіля Audi A6. Останній погрожував їм предметом схожим на пістолет», – повідомили у патрульній поліції.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції, конфлікт виник через обгін. Зі слів заявників, вони лівою смугою обганяли потік фур у правій смузі, а водій на Audi їхав за ними, блимав, щоби вони пропустили його. Потім вони зрівнялися і водій Audi вимахував зброєю.

Автомобілем Audi керував 45-річний мешканець Закарпаття

Патрульні розпочали розшук автомобіля та водія. Audi A6 зупинили орієнтовно через 10 кілометрів у напрямку Львова. У 45-річного мешканця Закарпаття виявили зброю, схожу на пістолет Макарова. Чоловік не зміг надати чітких пояснень щодо події.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.