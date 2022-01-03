Хлопець розповів і показав, як саме змонтував відео зі стріляниною

Рівненські поліцейські провели розслідування через відеозапис стрілянини із автомата у селі Берестівка. Відео із 20-річним юнаком, який нібито стріляє з АК-47, у соцмережах з'явилося у суботу, 1 січня. Поліцейським вдалося встановити, що акаунт в Instagram, на якому вперше з'явилося це відео, належить мешканцю села Берестівка. Під час розмови з ним виявилося, що запис змонтований, а сам автомат вирізаний із дерева.

Про розслідування новорічної стрілянини прес-служба Нацполіції Рівненщини повідомила у понеділок, 3 січня. «Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські першого січня виявили публікацію, що невідомий хлопець у житловому секторі села Берестівка стріляв вгору із автомата. Аби перевірити інформацію, на місце події виїхали працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (смт Володимирець), працівник дозвільної системи та дільничний офіцер поліції», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відео стрілянини юнак з села Берестівка спершу опублікував на своєму Instagram. Згодом воно з’явилося у спільноті Varash Blog на Facebook із закликом звернути увагу на факт стрілянини у селі, а також перевірити, звідки у хлопця зброя.

Як повідомляє поліція Рівненської області, поліцейські встановити особу хлопця на відео, ним виявився 20-річний місцевий мешканець. Його запросили до відділення поліції, прийшла також і мама хлопця. «Молодик зізнався, що автомат самостійно виготовив із дерева, а відео зі спеціальним звуком змонтував у спеціальній програмі. «Зброю» показав правоохоронцям, а також продемонстрував процес створення відео»,— ідеться у повідомленні. Його слова підтвердив товариш, який допомагав змонтувати відео. Правоохоронці провели з учасниками інциденту профілактичну бесіду.