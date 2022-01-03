У бардачку українця, якиї перетинав кордон із Польщею, виявили 57 різних набоїв

На Львівщині, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники виявили українця, який намагався перевезти до Польщі набої.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, інцидент трапився у неділю, 2 січня. Українець на автомобілі Honda перетинав кордон у напрямку Польщі у пропуску «Краківець».

Під час проходження прикордонно-митного контролю службовий собака зреагував на бардачок автівки. Зʼясувалося, що в бардачку чоловік перевозив 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Прикордонники вилучили набої та передали порушника поліцейським.