В Краківці затримали чоловіка, який хотів вʼїхати до Польщі з набоями
Виявити набої в автомобілі допомогла службова собака прикордонників
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У бардачку українця, якиї перетинав кордон із Польщею, виявили 57 різних набоїв
На Львівщині, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники виявили українця, який намагався перевезти до Польщі набої.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, інцидент трапився у неділю, 2 січня. Українець на автомобілі Honda перетинав кордон у напрямку Польщі у пропуску «Краківець».
Під час проходження прикордонно-митного контролю службовий собака зреагував на бардачок автівки. Зʼясувалося, що в бардачку чоловік перевозив 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.
Прикордонники вилучили набої та передали порушника поліцейським.
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