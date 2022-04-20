На Хмельниччині суд призначив 41-річному мешканцю Кам'янець-Подільського району сім років тюрми за напад на знайомого. Чоловік наніс 19-річному юнакові декілька ударів по голові та залишив його на вулиці у непритомному стані. Відомо, що до цього чоловіка вже сім разів притягували відповідальності за різноманітні злочини.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стало відомо у середу, 20 квітня, після повідомлення прокуратури Хмельниччини. Слідство встановило, що у лютому 2021 року неодноразово судимий чоловік зустрів біля залізничних колій 19-річного хлопця, напав на нього, завдавши декілька ударів по голові, та залишив непритомного лежати на землі.

Чому чоловік напав на юнака, у прокуратурі не уточнюють. Відомо, що за деякий час потерпілий прийшов до тями, дістався до найближчого будинку та попросив про допомогу.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні одразу трьох статей ККУ: ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 135 (залишення у небезпеці). Йому призначили сім років ув'язнення.

Відомо, що для обвинуваченого це вже восьмий вирок.