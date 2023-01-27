Нападники викради від вбитого водія 3 тис. доларів і 10 тис. грн

Двох мешканців Чернівецької області засудили до 13 та 15 років позбавлення волі за вбивство 52-річного перевізника з Волині. 52-річний чоловік восени 2021 року приїхав на Буковину, аби купити пасажирський мікроавтобус. Як повідомляв ZAXID.NET, продавці авто побили волинянина до смерті та залишили тіло у лісі. При собі потерпілий мав $3 тис. та 10 тис. грн, які викрали нападники.

Про вирок двом буковинця у п’ятницю, 27 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. У суді доведено, що 34-річний мешканець села Чагра та 29-річний мешканець Молодії Чернівецького району напали і вбили убили 52-річного перевізника з Волинської області, який хотів придбати Mercedes Vito на іноземних номерах.

«У вересні 2021 року волинянин приїхав за пасажирами до Чернівців та домовився про зустріч з потенційними продавцями – двома місцевими жителями, які за між селами Валя Кузьмін та Тарашани 3 тис. доларів США обіцяли йому пригнати автомобіль із-за кордону. Під час зустрічі біля лісу продавці напали на чоловіка і били його до того часу, поки потерпілий не помер», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нападники забрали, особистим гроші 52-річного водія та втекли. Затримали чоловіків через два дні після інциденту в одному з готелів на Рівненщині. Один із фігурантів справи свою вину визнав частково, інший вину не визнав.

За розбійний напад та умисне вбивство (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 ККУ) суд призначив обвинуваченим 15 та 13 років позбавлення волі. Обом загрожувало довічне ув’язнення з конфіскацією майна.