Мешканку Івано-Франківської області визнали винною у вбивстві новонародженого сина: суд призначив їй один рік тюрми. За даними правоохоронців, 35-річна жінка задушила дитину одразу після пологів. Це – другий такий випадок у її житті: у 2016 році прикарпатку також звинувачували у вбивстві новонародженого немовляти. Зазначимо, наразі немає інформації про передачу справи про попереднє вбивство жінкою дитини до суду. Разом з тим у судовому реєстрі немає й інших справ щодо обвинуваченої, окрім стягнення боргів.

Як зазначається у вироку Болехівського міського суду, 35-річна мешканка села Козаківка у жовтні 2021 року вночі народила дитину у будинку, де проживала разом з родичами. Одразу після пологів Оксана Дмитрів задушила немовля, віднесла на горище та залишила у рюкзаку, з яким зазвичай ходила по ягоди.

До поліції із повідомленням про можливе вбивство дитини звернулися сусіди жінки, оскільки бачили, що вона була вагітна та знали, що односельчанку у 2016 році звинувачували у жорстокому вбивстві новонародженого.

У суді жінка визнала вину повністю, пояснила, що приховувала свою вагітність, хотіла зробити аборт, народила дитину самостійно та не пам’ятає, як вбивала сина. «Померлу дитину заховала в рюкзак на горищі будинку. Зранку встала та пішла різати дрова, нікого не повідомивши про вчинене. Кається у вчиненому, вважає, що сімейні обставини змусили її це зробити. Вона є одинокою матір’ю та виховує двох неповнолітніх дітей, задля яких живе і працює, щоб забезпечити їх всім необхідне», – йдеться у тексті вироку.

Також у матеріалах справи зазначається, що Оксана Дмитрів заробляє кошти в сезон тільки збором ягід і грибів. Після трагічного інциденту жінку доставили до лікарні у Болехів, проте, через деякий час вона втекла, вистрибнувши через вікно. Крім того, у рішенні суду йдеться про те, що фігурантку справи уже звинувачували у вбивстві немовляти у 2016 році. Жінка була героїнею багатьох сюжетів на телебаченні та знімалася в одному з ток-шоу.

Генетична експертиза підтвердила, що загиблий хлопчик є сином Оксани Дмитрів з вірогідністю у 99,9%. Відтак, суддя Болехівсього міського суду Ольга Головенко визнала жінку винною за ст. 117 ККУ (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) та призначила їй один рік позбавлення волі. Крім того, обвинувачену зобов’язали сплатити понад 3 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.