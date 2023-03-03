Суд першої інстанції виніс вирок Тетяні Літвіновій за п'ять років після того, як вона скоїла вбивство

Рівненський суд призначив 11 років ув'язнення 29-річній жінці, яка вбила свого чоловіка і заховала тіло в коморі. Тетяна Літвінова нанесла своєму чоловікові численні ножові удари, від яких той помер. Після злочину вона втекла до Єгипту, покинувши дітей, але її таки екстрадували до України. За п'ять років після інциденту суд першої інстанції виніс вирок у цій справі.

У суді прокурор довів, що 8 лютого 2017 року під час сварки на ґрунті ревнощів жінка завдала своєму чоловікові, відомому рівненському перукареві Сергію Літвінову, одинадцять ножових ударів. Потерпілий помер на місці. Тоді обвинувачена замотала тіло у сміттєві пакети, заховала у коморі та закидала речами. Сама ж залишила двох дітей на бабусю і втекла до Єгипту, де її затримали і у травні того ж року екстрадували до України.

Тіло загиблого знайшли за кілька днів. Відомо, що невдовзі після цього його 77-річний батько скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо в п'ятницю, 3 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Відомо, що на засіданні в суді обвинувачена жінка визнала провину та розкаялася.

«За публічного обвинувачення прокурорів Рівненсько обласної прокуратури 29-річну рівнянку визнано винною в умисному вбивстві свого чоловіка-перукаря. Вироком Рівненського міського суду обвинувачену визнано винною та засуджено до 11 років і п'яти місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.