Наразі у дитсадку працюють поліцейські та криміналісти

На околиці Рівного в одному з дитсадків знайшли тіло мертвого охоронця. Зазначається, що на тілі 61-річного чоловіка були сліди крові. Наразі невідомо, чи виявили також ознаки насильницької смерті. На місці працюють правоохоронці.

Повідомлення про виявленого в дитсадку мертвого чоловіка надійшло до поліції зранку в п'ятницю, 3 березня. Мешканка Рівного повідомила, що виявила у приміщенні дошкільного освітнього закладу на вулиці Волинської Дивізії охоронця без ознак життя зі слідами крові.

«На місці події працює керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління, криміналістична лабораторія, кінологи. Наразі усі обставини смерті 61-річного жителя Рівного встановлюються», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

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