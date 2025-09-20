Новий McDonald's площею понад 500 м² відкрили на Рясному

У суботу, 20 вересня, у Львові відкрили 11 ресторан McDonald's та перший, який створено за принципами сталого дизайну. Він розташований на вул. Шевченка, 311-В. Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий McDonald's площею понад 500 м² розміщений у сучасному густонаселеному мікрорайоні Рясне, що на околиці міста. Завдяки розташуванню біля головної дороги та великому паркувальному майданчику, відвідувати заклад буде зручно і тим, хто подорожує. На території облаштовано вісім місць для зарядки електромобілів.

У ресторані є 126 місць в залі та ще 104 на терасі. Клієнти можуть зробити замовлення в залі за допомогою сучасних терміналів самообслуговування з 7:00 до 23:00 або ж на «МакДрайві» з 5:00 до 23:30, а незабаром – і через доставку «МакДелівері».

«Декоративні покриття для меблів, стін та стелі виготовлені з використанням перероблених матеріалів, як-от пластику, текстилю, кавових відходів тощо. Наприклад, стільниці та стільці на 100% виконані з переробленого пластику. А стеля на понад 50% складається з перероблених відходів і може розбиратися та використовуватися повторно», – повідомили у McDonald's.

Як і всі інші ресторани McDonald's, заклад на вул. Шевченка, 311-В у Львові є енергоефективним. Під час будівництва використані сучасні теплоізоляційні матеріали та обладнання, система рекуперації та теплові насоси для суттєвого заощадження енергоресурсів. Крім того, освітлення в ресторані енергоефективне, що знижує споживання електроенергії та сприяє ощадливому використанню ресурсів.

Додамо, що відтепер у Львові є 11 ресторанів міжнародної мережі McDonald's, які працюють за адресами:

просп. Шевченка, 7; просп. Чорновола, 12; вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv; просп. Свободи, 35; вул. Зелена, 147а; просп. Червоної Калини, 60; вул. Володимира Великого, 24а; с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis; просп. Чорновола, 93; вул. Патона, 37а; вул. Шевченка, 311-В.

У ТРЦ Victoria Gardens незабаром відкриють ще один ресторан мережі – у торгово-розважальному центрі є банер із логотипом McDonald's.