Заступників Дубневича підозрюють у вимаганні хабарів за розв'язання земельних питань

Затриманий на хабарі заступник сільського голови Солонки Андрій Жидачек фігурує у рапорті СБУ про вимагання хабарів у трьох компаній, серед яких підприємство батьків виконувача обов'язків голови Львівської облради Юрія Холода. Про це стало відомо з оприлюдненої у судовому реєстрі ухвали Галицького райсуду, яка цитує рапорт працівників СБУ у Львівській області. Як йдеться у рапорті СБУ, заступник голови Солонківської ОТГ вимагав й отримував хабарі у трьох фірм: ТОВ «Львів-мода», ТзОВ «Західагробізнес» та ТзОВ «Ромус-поліграф».

Прикметно, що інформацію про вимагання хабарів у підрядників опублікували у межах кримінального провадження, яке стосується ще одного заступника сільського голови Солонки Миколи Пущака, якого також підозрюють у хабарництві. Це може свідчити про те, що справи про хабарництво заступників Богдана Дубневича, яких затримали з різницею у три тижні, можуть бути пов’язаними.

Слідчі поліції 2 жовтня провели обшуки у приміщеннях ТОВ «Львів-мода» та ТзОВ «Ромус-поліграф» та вилучили низку документів. Згідно з рапортом СБУ, Андрій Жидачек «систематично вимагає та отримує неправомірну вигоду за забезпечення перемоги під час державних закупівель Солонківської сільської ради» від директорки ТзОВ «Західагробізнес», яка одночасно є представницею ТзОВ «Ромус-поліграф» і ТОВ «Львів-мода». Наразі невідомо, які саме суми вимагали у компаній.

В рапорті СБУ, який цитують в ухвалі, не вказано, коли заступник Дубневича вимагав хабарі у компаній. Однак, як можна довідатися з матеріалів справи, суд арештував договори підрядників із сільрадою за 2022-2024 роки.

Зазначимо, що, згідно з аналітичним порталом YouControl, ТзОВ «Ромус-поліграф» отримувало підряди від Солонківської сільради на постачання тканин, кабелів, глобусів, рідин для дезінфекції на приблизно 1,2 млн грн. Згідно з YouControl, компанія працює з 1998 року й спеціалізується на продажі канцелярських виробів. Керівником ТзОВ «Ромус-поліграф» є батько виконувача обов'язків голови Львівської облради Юрія Холода Ігор. Також він на 62,5% є власником компанії. Ще 37,5% перебуває у власності дружини Ігоря Холода Романи.

Львівське ТзОВ «Західагробізнес» зареєстроване 2015 року й займається виробництвом какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Директоркою компанії є Іванна Ординська. ТзОВ «Західагробізнес» впродовж 2022 та 2023 років отримало від Солонківської сільради 30 підрядів на загальну суму приблизно 184 тис. грн. Компанія продавала сільраді шоломи, каримати, ліхтарі, одяг тощо.

Ще одна компанія, яка фігурує в ухвалі про вимагання Жидачеком хабарів, це ТОВ «Львів-мода». Компанія отримала від Солонківської сільради підрядів на майже 6,5 млн грн на постачання одягу, взуття, туристичні килимки, окуляри тощо. На YouControl йдеться, що ТОВ «Львів-мода» працює з 1996 року й займається виробництвом одягу й аксесуарів. Директором компанії є Володимир Бучнев, а власницею – Віра Татух.

Нагадаємо, що у серпні на хабарі затримали заступника Богдана Дубневича Андрія Жидачека, коли той отримав тисячу доларів хабаря. За інформацією слідчих поліції, чиновник вимагав в місцевого підприємця гроші за оформлення земельної ділянки. Згодом, 18 вересня, підозру у хабарництві отримав перший заступник Дубневича Микола Пущак. Посадовець вимагав 4 тис. доларів у місцевого підприємця, директора ТзОВ «Мет Груп Захід» Юрія Ліуша, який хотів отримати дозвіл на поділ земельної ділянки площею 1,34 га, яку орендує його підприємство. Першу частину хабаря Пущак отримав у власному кабінеті 27 травня 2024 року, другу – 20 червня. Підозрюваний заявив, що справа «замовна і має зв'язок з його політичною діяльністю». Галицький райсуд відправив Пущака у СІЗО з можливістю сплатити 242 тис. грн застави. Пущак вийшов з СІЗО і 30 вересня на своїй сторінці у Facebook опублікував допис про освячення позашляховика, який передає на Торецький напрямок.

Додамо, що Андрій Жидачек з Миколою Пущаком стали відомили після інциденту в Пустомитах у 2020 році, коли вони, бувши депутатами від «Європейської солідарності», на автомобілі Mercedes G 500 намагалися заїхати у під’їзд житлової багатоповерхівки. Після цього «Європейська солідарність» виключила їх з партії й закликала скласти мандати.