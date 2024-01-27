До фігурантів справи прийшла з обшуками СБУ

Колишньому та чинному керівникам одного із Департаментів Міністерства оборони України, керівнику та комерційному директору «Львівський арсеналу», а також представнику іноземної фірми повідомлено про підозру у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для української армії. Про це ввечері у суботу, 27 січня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані організували схему розкрадання державних грошей під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про майже 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

У серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь – українською компанією. Міноборони перерахувало на рахунки підприємства всю суму, передбачену документом.

Після одержання грошей менеджмент компанії перерахував частину на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Однак до України артснаряди іноземна фірма не відправила, а отримані гроші вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури за кордоном. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Правоохоронці арештували викрадені гроші, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України. П’ятьом фігурантам провадження повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою.

«Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Українська правда», йдеться про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура і власника ТОВ «Львівський арсенал» Юрія Збітнєва.

В СБУ також розповіли, що затримали одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Як пише «Громадське» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва – колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, шо Міністерство оборони України уклало контракт із ТОВ «Львівський арсенал» про постачання в Україну 100 тис. мінометних мін за 37 млн євро. «Львівський арсенал» перерахував частину коштів словацькій компанії Sevotech. Та, своєю чергою перерахувала вже 12,5 млн євро WDG promet. У листопаді минулого року журналісти виявили, що Міноборони уклало контракти з фірмами-прокладками для виводу грошей. Тим часом жодна міна досі не надійшла до України.

24 січня Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ «Львівський арсенал» на користь Міноборони понад 1,5 млрд грн за непостачання оплачених мін. Рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Власником «Львівського арсеналу» є 60-річний уродженець Сміли Юрій Збітнєв. У віці 27 років Збітнєв став одним із наймолодших депутатів Верховної Ради ще тодішньої УРСР на виборах 1990 року. Згодом Юрій Збітнєв брав участь у створенні СДПУ(о), але пізніше пішов із неї. До Верховної Ради Збітнєв намагався потрапити ще чотири рази, але безуспішно. Також Збітнєв балотувався на посаду президента України у доленосному 2004 році, але зайняв 14-те місце із мізерним результатом у 0,05%.