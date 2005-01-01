Уряд погодив передачу будівлі для створення військового ліцею в Червонограді

Приміщення колишньої школи-інтернату у Червонограді, у якому планують відкрити військовий ліцей, передали в управління Міноборони

Уряд погодив передачу будівлі та нежитлового приміщення на вул. Івасюка, 4, у м. Червонограді Львівської області з власності територіальної громади та комунальної власності до сфери управління Міністерства оборони.

Кабмін погодив пропозицію Міноборони, Львівської облради та Червоноградської міськради щодо безоплатної передачі будівель, що розміщені на двох земельних ділянках загальною площею 5,2 га, і нежитлових приміщень загальною площею 896 м2 на вул. Івасюка, 4, у Червонограді в державну власність для розміщення військового ліцею Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Про це йдеться у розпорядженні КМУ №388.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні 2017 року депутати ЛОР ліквідували у Червонограді школу-інтернат і передали вивільнені приміщення на баланс Академії сухопутних військ для створення військового ліцею. Загальна вартість переданих Академії сухопутних військ приміщень становить 20,8 млн грн.

Раніше голова Львівської облради Олександр Ганущин заявляв, що військовий ліцей планують відкрити 1 вересня 2018 року. У ньому навчатимуться учні 10-11 класів, які зможуть опісля переходити на навчання в Академію сухопутних військ у Львові.