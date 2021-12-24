Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що США та Україна готують провокації з використанням хімічної зброї

Російські окупаційні сили готують дезінформаційні атаки про нібито використання Україною та США хімічної зброї проти мешканців Донбасу. Про це розповіли волонтери спільноти «InformNapalm».

Як повідомляється, у розпорядженні волонтерів з’явилися документи інформаційних операцій так званого «міністерства інформації ДНР». Документ з окупованої території нібито призначений для кураторів із російських спецслужб.

Документ є звітом про заходи щодо інформаційної діяльності проти України. За словами інсайдера волонтерів, звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених «міністерству» кураторами з російських спецслужб.

Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України.

Увагу привертає інформація про наявність створеної та підготовленої до публікації дезінформації та постановочні фотоматеріали про нібито «перекидання ЗСУ спільно з американськими та натівськими спеціалістами хімічної зброї».

Що заявила Росія про хімічну зброю?

Раніше у міністерстві оборони РФ заявили, що США готують провокації з використанням хімічної зброї на Донбасі. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, на Донбасі нібито діють співробітники американських приватних військових компаній.

«Достовірно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області. Вони обладнують вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних озброєних угруповань до активних бойових дій», – сказав Шойгу.

За його словами, біля Авдіївки та Червоного Лимана є резервуари з невстановленими хімічними компонентами.

Крім того, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що побоюється розгортання на території України американських новітніх озброєнь.

Міноборони та МЗС України назвало ці твердження масованою дезінформацією, а Держдепартамент США закликав Кремль «припинити використовувати «хибну та провокаційну риторику».