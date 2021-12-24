Росія готує інформаційну атаку про використання Україною хімічної зброї на Донбасі
Російські окупаційні сили готують дезінформаційні атаки про нібито використання Україною та США хімічної зброї проти мешканців Донбасу. Про це розповіли волонтери спільноти «InformNapalm».
Як повідомляється, у розпорядженні волонтерів з’явилися документи інформаційних операцій так званого «міністерства інформації ДНР». Документ з окупованої території нібито призначений для кураторів із російських спецслужб.
Документ є звітом про заходи щодо інформаційної діяльності проти України. За словами інсайдера волонтерів, звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених «міністерству» кураторами з російських спецслужб.
Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України.
Увагу привертає інформація про наявність створеної та підготовленої до публікації дезінформації та постановочні фотоматеріали про нібито «перекидання ЗСУ спільно з американськими та натівськими спеціалістами хімічної зброї».
Що заявила Росія про хімічну зброю?
Раніше у міністерстві оборони РФ заявили, що США готують провокації з використанням хімічної зброї на Донбасі. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, на Донбасі нібито діють співробітники американських приватних військових компаній.
«Достовірно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області. Вони обладнують вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних озброєних угруповань до активних бойових дій», – сказав Шойгу.
За його словами, біля Авдіївки та Червоного Лимана є резервуари з невстановленими хімічними компонентами.
Крім того, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що побоюється розгортання на території України американських новітніх озброєнь.
Міноборони та МЗС України назвало ці твердження масованою дезінформацією, а Держдепартамент США закликав Кремль «припинити використовувати «хибну та провокаційну риторику».