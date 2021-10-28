РФ намагається протидіяти вакцинації в Україні

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) здійснив аналіз медіа-контенту за результатами якого виявлено інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України. Про це повідомляє прес-служба РНБО з посиланням на результати звіту.

У звіті наочно продемонстровано, як за допомогою мережі засобів масової комунікації, зокрема, у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах, які куруються РФ або мають безпосереднє відношення до неї, поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

В документі наголошується, що частина популярних політичних Telegram-каналів, що пов’язані з РФ просуваються деструктивні наративи за допомогою як публікацій, так і ботів у коментарях. Як приклад наводяться такі сторінки, як «Картель», «Крокодил», «Сплетница» та ін.

Серед фейків, які поширюються:

що вакцинація не допомагає проти коронавірусу;

що вакцинація погіршила пандемію;

що вакцинація є примусом та порушенням прав людей;

що вакцина є вкрай небезпечною, українська влада намагається скалічити дітей новим етапом вакцинації

Згадані вище канали напряму куруються РФ або мають безпосереднє відношення о неї. Проте, якщо звернутись до Telegram-каналів, які адмініструються РФ та спрямовані на аудиторію ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь, можна побачити діаметрально протилежні наративи, наголосили в прес-службі. В їхніх публікаціях вже міститься інша позиція стосовно вакцинації: йдеться про важливість і необхідність щеплень, висміюються антивакцинатори, залучаються лідери думок для пропаганди вакцинації.

«Результати аналізу свідчать про наявні ознаки ворожої дезінформаційної атаки, що спрямована на збільшення рівня смертності від Covid-19 в Україні та запобігання вакцинації громадян України. Повномасштабна і тривала дезінформаційна операція загрожує життю та безпеці українців, і кількість постраждалих буде зростати, якщо не вжити необхідних заходів для протидії в інформаційному просторі», – наголосили в РНБО.

Центр протидії дезінформації звернувся до українців із закликом взяти до уваги успішність вакцинації у м. Моршин, де щеплення отримали понад 75% жителів, а кількість смертельних та важких випадків набагато менша, ніж в інших містах України.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, виявили 26071 випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Госпіталізовано 5366 осіб; летальних випадків – 576, одужало 10006 осіб.