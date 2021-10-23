64% мешканців західних областей України вірять, що підвищення тарифів – це технологія влади для керування зубожілим народом, а 42% ведуться на фейк про те, що вакцинація від Covid-19 – шлях до тотального контролю над людством. Про це свідчать результати соціологічного дослідження агенції Fama, проведене на замовлення Lviv Media Forum. ZAXID.NET публікує основні результати дослідження, яке проводили серед мешканців Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

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Звідки люди беруть новини?

Результати соціологічного дослідження показали, що 65% опитаних дивляться новини на українських телеканалах, 61% – читає їх Facebook, 55% дізнаються новини від знайомих із близького оточення, 35% беруть новини з YouTube-каналів, 30% – із новинних сайтів, 29% – від людей, із яким контактують, 28% та 20% – із Viber та Instagram відповідно. Рештою джерел для новин користуються менше 20% опитаних.

Більше третини опитаних (35%) слухають новини під час основної роботи, 38% людей зазначили, що навмисне не шукають новини, але якщо натрапляють на цікавий матеріал – уважно його читають. Лише 19% опитаних спеціально виділяють час для новин.

Лише 10% опитаних зазначили, що готові перевіряти на правдивість ті новини, які їх зацікавили, 15% переконують, що вивчали матеріали про фейки і боротьбу з дезінформацією, зокрема журналістські розслідування, авторські текси чи фахові матеріали з медіагігієни.

Кому довіряють мешканці Західної України?

Найбільшу аудиторію серед запропонованих опитуваним медіа мають 24 канал, UA: Перший – Суспільне та ZAXID.NET. Їх дивляться або читають 29%, 25% та 19% опитаних відповідно. Видання ZAXID.NET, «Українська правда», 112 канал та «Наш» опинились у середині рейтингу впізнаваності, зокрема, ZAXID.NET відомий 30% опитаних.

Що стосується телеканалів, то найбільше опитаних довіряють «1+1» (47%), ICTV (27 %), СТБ (21 %). На радіо новини найчастіше слухають з «Львівської хвилі», «Поступі» та UA: Українське радіо.

Covid vs. тарифи – де більше фейків?

Найбільш популярною серед опитаних є тема Covid-19, що перевершила цікавість до тем газу та тарифів на комуналку. Обізнаними у темі коронавірусу себе вважають 35% опитаних, тоді як в тарифах розуміються 15%. Так само більшість опитаних відповіла, що поширює в соцмережах повідомлення про коронавірус, а 74% зазначили, що помічали в повідомленнях про Covid-19 ознаки фейку.

Як відповідали мешканці Західної України на питання про газ і тарифи:

80% погодились із тим, що надра України належать її народу, а видобуток і транспортування газу має бути прозорими (правда);

64% згодні з тим, що прозорий і відкритий ринок газу – це крок до зближення з ЄС та його стандартами (правда);

64% згодні з тим, що підвищення тарифів – це технологія влади, оскільки зубожілим народом легше керувати (фейк);

60% згодні з тим, що газовими родовищами володіють не українці, тому газ такий дорогий для населення (фейк);

54% згодні з тим, що на ціну газу в Україні впливає ринок і внутрішні та зовнішні політичні фактори (правда);

Щодо тверджень про Covid-19, то опитані краще «відчувають» неправду, зокрема:

67% згодні з тим, що дотримання соціальної дистанції стримує поширення Covid-19 (правда);

52% згодні з тим, що наразі немає достатніх доказів природного чи штучного походження коронавірусу (правда);

48% згодні з тим, що вірус розробили штучно, щоб боротись із перенаселенням, зокрема, для винищення людей старшого віку (фейк);

47% згодні з тим, що масова вакцинація від Covid-19 – ефективний шлях до виходу з пандемії (правда);

42% згодні з тим, що вакцинація від Covid-19 – шлях до тотального контролю над людством (фейк);

40% згодні з тим, що маски ефективні у стримуванні розповсюдження коронавірусу (правда);

18% згодні з тим, що алкоголь та часник – найкраща профілактика від Covid-19 (фейк);

14% згодні з тим, що в церквах та храмах вірус не поширюється, оскільки це святе місце (фейк).

34% опитаних вказали, що вважають себе необізнаними в газовій тематиці, однак найбільшу довіру до новин щодо газопостачання викликають матеріали з коментарями профільних експертів.

Порівняно з газовою тематикою, опитані мешканці Західної України вважають себе обізнанішими у темі Covid-19. Майже половина опитаних вказали, що позитивно ставляться до вакцинації, а негативно – третина. Найбільше підтримують вакцинацію люди віком 26-35 років, тоді як найбільш скептично налаштовані до щеплення опитані віком від 16 до 25 років.

Майже половина опитаних не хочуть вакцинуватися від Covid-19, а 23% готові щепитися, але за певних умов. Прикметно, що серед більш освічених людей позитивніше ставляться до вакцинації, тоді як половина опитаних без вищої освіти не бажають вакцинуватися взагалі.

Дослідження «Особливості споживання (дез)інформації» проводила соціологічна агенція Fama на замовлення Lviv Media Forum за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У межах дослідження опитали 400 мешканців Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей віком від 18 до 65 років. Переглянути всі результати дослідження можна за посиланням.

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