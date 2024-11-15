Родина Андрія Гмиріна володіє низкою компаній за кордоном

Співорганізатор афери на 10 млрд грн у Фонді державного майна Андрій Гмирін став власником бізнесу за кордоном та придбав елітне майно, попри те, що уже півтора року його розшукують українські правоохоронці. Про це ідеться в розслідуванні Bihus.Info, опублікованому 14 листопада.

За даними НАБУ, у 2020-2021 роках Андрій Гмирін разом з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком організували схему на державних підприємствах, які були підконтрольні ФДМУ.

За версією слідства, Гмирін та Сенниченко сприяли призначенню на керівні посади державних підприємств – Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, підконтрольних їм людей. Причетні до злочинної схеми директори підприємств підписали контракти із підконтрольними фірмами, які належать до орбіти Сенниченка і його команди. Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродавалася з націнкою.

Організаторами схеми слідство називає колишнього голову Фонду Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, який працював на посаді радника голови ФДМУ до 2017 року. Окрім них, запідозрили ще 10 людей. Відомо, що вісім учасників незаконно перетнули кордон та перебувають у розшуку, включно з Дмитром Сенниченком та Андрієм Гмиріним.

За інформацією редакції Bihus.Info, родина Андрія Гмиріна володіє щонайменше трьома компаніями в Об’єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR, яка купила віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі на суму близько п’ять млн євро.

На сайті оренди нерухомості зазначено, що площа вілли родини Гмиріна становить 400 м2. Усередині п’ять спалень, чотири ванні кімнати та басейн на подвір’ї.

«Однак зараз забронювати цю віллу неможливо. За інформацією редакції Bihus.Info, у серпні цього року французький суд наклав арешт на це майно у межах кримінального провадження, яке розслідують в Україні», – ідеться в розслідуванні.

Окрім елітної нерухомості, родина Андрія Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78, орієнтовною вартістю близько 5,5 млн євро. Покупцем яхти стала зареєстрована на Британських Віргінських островах компанія GFB COMPANY LTD, що належить українцю Євгену Головіну. Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна, повідомляють журналісти.

Батьки підозрюваного в Україні Андрія Гмиріна є власниками бізнесу у Хорватії. Туди входить шість компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах фірм фігурують угоди на мільйони євро.

Нагадаємо, ексглава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко одразу після свого звільнення у лютому 2022 року виїхав до Іспанії. Як повідомляли ЗМІ, наприкінці 2022 року він зареєстрував фірму в іспанській Валенсії і є її керівником.

У травні 2024 року Дмитра Сенниченка заочно заарештували за розкрадання 500 млн грн.