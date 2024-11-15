Граф Лянцкоронський біля маєтку у Роздолі

Дослідники локальної історії селища Розділ на Львівщині знайшли в архівах нові цікаві факти про його мешканців. Як з’ясувала історикиня Оксана Лобко, розведенням коней у маєтку Лянцкоронських у Роздолі займався тесть письменника-фантаста Станіслава Лема. На сторінці проєкту «Палац Розділ» розповіли деталі про ці родинно-професійні зв’язки.

Майбутній тесть відомого письменника Владислав Лесняк (Władysław Leśniak) був інженером сільського господарства, працював у маєтках графів Лянцкоронських. Він впроваджував нові методи ведення господарства – розведення риби та худоби особливих порід, вирощування нових агрокультур. У 1934 році Лесняк став управителем великого маєтку Лянцкоронських в Ягільниці на Тернопільщині і переїхав туди з родиною. Родина Лянцкоронських мала кінні заводи, тому Владислав Лесняк, який займався розведенням коней, часто відвідував і палац у Роздолі – там була головна конюшня.

Лянцкоронські займалися розведенням особливої роздільської породи коней

Кандидатка історичних наук Оксана Лобко віднайшла у львівському Центральному державному історичному архіві листування Владислава Лесняка з управителем Роздільського маєтку.

«Інженер Владислав Лесняк довгі роки працював у маєтках Лянцкоронських у Роздолі на Львівщині, Ягільниці на Тернопільщині та Кавенціне біля Кракова, де займався розведенням коней та відповідав за організацію племінної справи, бо для Лянцкоронських це була важлива частина економічної діяльності маєтків. Впевнено можна сказати, що у справах Лесняк приїжджав у палац Розділ, де була основна конюшня, вірогідно, з родиною, в тому числі з маленькою Барбарою», – зазначає дослідниця Оксана Лобко.

Владислав Лесняк був інженером сільського господарства і займався розведенням коней

Коли Галичину окупували росіяни під час Другої світової війни, інженер Владислав Лесняк з родиною виїхав до рідного хутора Кавенціна (зараз є частиною села Сеправ Малопольського воєводства у Польщі). В роки німецької окупації їхній дім став притулком для багатьох львів’ян, зокрема відомих науковців та митців – професора хірургії Адама Ґруци, ботаніка Станіслава Кульчинського та скульпторки Ядвіґи Городиської.

Дочка Владислава Лесняка Барбара у 1953 році стала дружиною відомого фантаста Станіслава Лема, який народився у Львові. Автор культових романів «Соляріс» і «Зоряні щоденники» познайомився з Барбарою Лесняк у краківському Яґеллонському університеті. Він там вивчав медицину, а Барбара вчилася на рентгенолога.

«Три роки він добивався її руки та серця, але вона вагалась та придивлялась до дивного залицяльника. Врешті-решт 1953 року Барбара погодилася стати дружиною Станіслава, вони взяли костельний шлюб, наступного – відбувся цивільний розпис. У шлюбі народився єдиний син Томаш», – розповідає історикиня.

Станіслав Лем і Барбара Лесняк

Історичне дослідження виконане за проєктом «Мандри Роздільські», що фінансує УКФ і напрацьовує цікаві туристично-краєзнавчі маршрути в регіоні.

Усі архівні світлини надала Оксана Лобко та керівниця проєкту «Палац Розділ» Ганна Гаврилів