Одна зі старих садиб Роздолу

Кандидатка історичних наук Оксана Лобко знайшла в архівних документах підтвердження того, що рід засновника Facebook Марка Цукерберга походить з Львівщини. Його пращури виїхали в Америку два століття тому зі селища Розділ.

Як повідомила ініціатива «Спадщина.Ua», прапрадід Марка Цукерберга Айзек чи Ісаак (Eizek Zukerberg) проживав у містечку Розділ на Львівщині.

«Прапрадід Айзек народився 28 жовтня 1866 року в Роздолі у будинку під номером 99. Батьками Айзека були маклер торгових операцій Сендер (Александер) Цукерберг та його дружина Рухель (у дівоцтві – Ґрюнштейн). В родині було 11 дітей, більша частина яких проживала в батьківському домі», – повідомляють краєзнавці.

Метрика про народження Айзека Цукерберга (Розділ, 1866 рік)

Історикиня Оксана Лобко пояснює, що Айзек Цукерберг прибув до Нью-Йорка з німецького Бремена 21 липня 1893 року на новому на той час човні H.H. Meier. Згодом він одружився та мав трьох синів.

Документи про натуралізацію в США з підписом Айзека Цукерберга

«Але на цьому українська лінія не закінчилась: середній син Айзека Макс одружився з Манею (Мінні) Візенталь, яка була уродженкою Скали-Подільської на Тернопільщині. В цій сім’ї й народився дідусь Марка Цукерберга Джек», – пояснює Оксана Лобко.

Свідоцтво про шлюб Макса та Мані Цукерберг

Після смерті Рухелі Ґрюнштейн, вдови Сендера Цукерберга, родина розшукувала їхнього сина Айзека. Історикиня знайшла у Gazeta Lwowska за 1902 рік інформацію повітового суду Миколаєва про це.

Найвідоміший представник родини – 40-річний програміст і підприємець Марк Цукерберг – у віці 24 роки став наймолодшим у світі мільярдером. Він створив соціальну мережу Facebook та є засновником компанії Meta.

Старі мацеви єврейського кладовища Роздолу (фото проєкту «Палац Розділ»)

Історичний аналіз провели під час роботи над проєктом «Мандри Роздільські», в межах якого напрацьовують шість туристичних маршрутів. У містечку є багата спадщина: палац, давні храми, ревіталізована австрійська школа, яка зараз виконує роль хостелу, турцентру і кав’ярні. Свого часу у Роздолі жила велика єврейська громада. Там була синагога і кіркут.