Залізничний районний суд виніс вирок колишньому заступнику начальника районного відділу ГУ ДСНС Львівської області Богдану Хтею, який вимагав від підприємця хабар за непроведення перевірки. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, Богдан Хтей із 2013 року працював заступником начальника Залізничного районного відділу Львова ГУ ДСНС України. За сумісництвом він був головним державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у Залізничному районі. У період із листопада 2015 року по квітень 2016 року він систематично вимагав від директора ТзОВ «ІТ-Сервіс Груп» хабарі за невтручання в його бізнес.

Зокрема, в листопаді Богдан Хтей зателефонував директору компанії та пропонував надати йому 400 доларів хабаря, аби інспектор не здійснював перевірки його бізнесу. В березні він повідомив підприємцю, що на нього надійшла скарга через порушення пожежної безпеки і запропонував зустрітися. Після чергової перевірки та виявлених порушень інспектор запропонував заплатити йому 300 доларів, аби не підписувати акт про виявлені порушення. 19 червня директор підприємства передав посадовцю 7500 грн, після чого його затримали поліцейські.

В суді Богдан Хтей свою провину заперечив. Він стверджував, що навесні 2016 року був у відпустці, коли до нього зателефонував директора ТзОВ «ІТ-Сервіс Груп» та попросив проконсультувати щодо виявлених на його підприємстві порушень. Згодом вони зустрілись, однак інспектор стверджує, що хабарів не брав, а гроші помітив на землі під час затримання правоохоронцями.

Однак підприємець стверджує, що знайомий з інспектором давно й він систематично вимагав у нього хабарі. Після чергової вимоги він звернувся в СБУ. Розмови, що підтверджують вимагання хабарів, він записував на диктофон.

Враховуючи обставини справи, а також покази різних свідків, суддя Залізничного райсуду Іванна Іванюк визнала Богдана Хтея винним у хабарництві за ч. 3 ст. 368 ККУ та призначила 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити в апеляції.