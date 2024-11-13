Жінка мала вплинути на посадових осіб обласної МСЕК

У Львові викрили колишню лікарку, яка вимагала у військового гроші за оформлення групи інвалідності. Її затримали під час отримання грошей. Про це у середу, 13 листопада, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканка Львова, колишня лікарка, вимагала у військового хабар за «вирішення питання» щодо отримання ним групи інвалідності. Така «послуга» скоштувала п’ять тис. доларів. За ці гроші жінка мала вплинути на посадових осіб обласної МСЕК для прийняття відповідного рішення про призначення групи інвалідності. У разі відмови надати хабар, підозрювана запевняла, що військовослужбовець не зможе отримати групу інвалідності.

Жінку затримали під час отримання грошей. Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Підозрювана запевняла, що без грошей військовослужбовець не зможе отримати групу (фото прокуратури)

Як повідомили у Департаменті стратегіних розслідувань Нацполіції, підозрювана є колишьою лікаркою сімейної медицини. Їй 61 рік.

Львів’янці оголосили про підозру, їй інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваній загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.