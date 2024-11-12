Медико-соціальні експертні комісії в Україні допрацьовують останні місяці. До кінця року їх мають ліквідувати після гучних скандалів з корупцією. Журналісти ZAXID.NET завітали до Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи, що працює на вул. Бой-Желенського, 5, і поспілкувалися з людьми в черзі.

Серед них – Остап. Він пішов на війну добровольцем у 23 роки. А в серпні минулого року у Кремінній отримав поранення. Три ворожі кулі влучили в коліно, плече та голову. Зараз захисник вже чекає на рішення МСЕК. Сам процес оформлення інвалідності розпочав ще з лютого.

«Я з лютого проходжу ВЛК, МСЕКи. Це можна по іншому зробити, спростити. Тому що треба кожен місяць проходити ВЛК, щоб давали відпустку. Для чого ганяти хлопців? До прикладу, я пройшов ВЛК, на місяць мені дають відпустку, потім знов треба проходити ВЛК і так 4 рази. Я не знаю для чого це, така система. В мене титан в голові стоїть, в мене пів тіла майже не працює. Вони чекають, напевно, що через місяць може щось зміниться. А щодо МСЕКУ я думав, що буде важче. Але все відбулося швидко, черги великі, але в мене все швидко було», – розповів захисник Остап.

Щодо корупції у МСЕКах каже – на собі цього не відчув.

«Ми знаємо, що корупція є. Прикро… Прикро, що одні беруть, а другі дають. Ми боремося, але комусь війна, а хтось своє робить», – додає Остап.

На рішення МСЕК чекає і Михайло Кітик. Мінно-вибухову травму воїн отримав у вересні минулого року поблизу населеного пункту Діброва. Захисник втратив ногу, отримав переломи рук, у нього був розірваний живіт і осколки в грудній клітці.



«Щодо МСЕКу, то все швидко. Можливо через те, що в мене ампутація ноги, і цього достатньо, щоб отримати другу групу. Тому я зайшов, 10 хвилин вони переглянули документи, подивилися на рентген, сказали почекати на рішення», – сказав захисник Михайло Кітик.

Захисник також вважає, що процедуру оформлення інвалідності, отриманої внаслідок війни, потрібно спростити.



«Військовий госпіталь обласного значення дав результат, а потім ще раз його потрібно підтверджувати в МСЕК, то значить, що ми не довіряємо військовому госпіталю... Вони подивилися на ті самі документи, в мене нога не виросла і не виросте. Це все мало б бути в інформаційній базі», – додав Михайло Кітик.

Тарас Гнідець також тут через оформлення інвалідності. 22-річний захисник воював на Бахмутському напрямку. Травму отримав у березні цього року.

«Скинули протипіхотну міну з квадрокоптера і мене поранило. Я отримав травму ока, неробоче, рука неробоча, багато крові втратив. Після реабілітації, в прикордонному загоні, тут у Львові, зробили мене придатним і я поїхав далі воювати. Після того мене відправили до Києва на головну МСЕК, там мені вже дали відстрочку на рік. А тут зараз пройшов до МСЕК і дали другу групу пожиттєво, так як в мене не працюють всі м'язи, на одне око не бачу», – розповів Тарас Гнідець.



Як інформує МОЗ, із 1 січня в Україні замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. У їх складі будуть практикуючі лікарі. Ці команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медзакладах. Нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати автоматично потраплятимуть в єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат. Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт — імен лікарів.