Ігор Сірик був депутатом Полтавської обласної ради V-VII скликань

Унаслідок аварії на півночі Африки загинув 55-річний депутат Полтавської обласної ради та забудовник Ігор Сірик. Про смерть посадовця повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький в п’ятницю, 15 листопада.

За інформацією видання «Полтавщина», аварія сталася у Тунісі на півночі Африки, на узбережжі Середземного моря. Полтавець від отриманих травм помер у лікарні.

Ігор Сірик був депутатом Полтавської обласної ради V-VII скликань. Протягом останнього скликання у 2015-2020 роках Сірик був керівником постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

За інформацією Руху Чесно, у 2012 році Сірик балотувався до Верховної Ради від Комуністичної партії України, а у 2014 році – як самовисуванець. У 2015 році політик вступив у партію «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина». Утім у всіх випадках до парламенту політик не обрався.

Окрім політичної діяльності, Сірик був головою наглядової ради та власником будівельної компанії Novos Development Group. Компанія будує низку житлових комплексів у Полтаві, зокрема VICTORY CLUB HOUSE, OSKAR і AMSTERDAМ.