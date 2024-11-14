Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги

Смертельна аварія сталася в Рогатині ввечері 13 листопада. 51-річний водій Volkswagen Passat збив пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих трав останній помер на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 14 листопада, за кермом Volkswagen був мешканець Львівщини. Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги.

Водій за кермом був тверезий

«Пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. 48-річний чоловік, місцевий мешканець, був в одязі темного кольору. Від отриманих травм він загинув на місці події», – інформують правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.