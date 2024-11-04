Аварія сталася біля села Соколівка Косівського району

Аварія сталася біля села Соколівка Косівського району. 66-річний місцевий мешканець на Chevrolet Niva збив пішохода і втік з місця ДТП. Водій знайшли, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 4 листопада, про виявлене тіло чоловіка на дорозі у Соколівці повідомили перехожі. Загиблим виявився 41-річний місцевий мешканець.

«Скоївши наїзд на пішохода, водій не викликав поліцію та медиків, натомість втік з місця автопригоди. Поліцейські вилучили з місця події уламки Chevrolet Niva та проаналізували записи камер відеонагляду. На пошуки втікача і його транспорту орієнтували наряди поліції області», – інформують правоохоронці.

Винуватця аварії – 66-річного жителя Косівської громади – знайшли в його будинку за кілька годин. Суд обиратиме йому запобіжний захід. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого, та залишенні у небезпеці, прикарпатцю загрожує до 8 років ув’язнення.