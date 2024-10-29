Аварія сталася ввечері 28 жовтня у селі Радча Івано-Франківської громади

Смертельна аварія сталася ввечері 28 жовтня у селі Радча Івано-Франківської громади. 19-річний прикарпатець, що їхав напідпитку на Ford Sierra, на смерть збив 65-річну місцеву жительку. Водієві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 29 жовтня, за кермом автомобіля був мешканець Крихівців. Він збив велосипедистку, яка їхала проїзною частиною дороги у попутному напрямку.

«Травмовану потерпілу, 65-річну мешканку Радчі, доставили до медичного закладу, однак від отриманих травм жінка померла. Водій за кермом був нетверезий», – зазначили правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в стані сп’яніння 19-річному прикарпатцю загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.