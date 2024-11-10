Аварія трапилась поблизу міста Рас-Седр 9 листопада

Унаслідок аварії з туристичним автобусом на сході Єгипту постраждала громадянка України. Наразі інформація про стан постраждалої уточнюється. Про це 10 листопада повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на коментар пресслужби Міністерства закордонних справ України.

Як розповіли в міністерстві, аварія за участі туристичного автобуса сталась поблизу міста Рас-Седр в суботу, 9 листопада.

«41 людина отримала травми, серед яких громадянка України 1984 року народження. Усіх постраждалих доставили до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки», – прокоментували в пресслужбі МЗС.

Там додали, що загиблих внаслідок ДТП немає. Обставини інциденту зʼясовуються, а справу контролює українське посольство в Арабській Республіці Єгипет.

Додамо, раніше новинний сайт Cairo24 повідомив, що в єгипетському місті Рас-Седр перекинувся пасажирський автобус, через що постраждали туристи з України, Азербайджану, Казахстану та Росії.