Аварія сталася вночі 8 вересня біля міста Трайскірхен

У неділю, 8 вересня, приблизно о 3:40, на автостраді біля міста Трайскірхен 63-річний українець, який був за кермом мікроавтобуса, не впорався з керуванням і перекинувся в кювет. Внаслідок ДТП загинула 48-річна жінка, водій та пасажири отримали поранення. Про це повідомляє поліція Нижньої Австрії.

«63-річний громадянин України керував мікроавтобусом по трасі А2 з міста Філлах у напрямку Відня. З невідомої причини водій не впорався з керуванням мікроавтобусом у Трайскірхені, з’їхав з правого узбіччя та врізався в огородження, після чого мікроавтобус перекинувся в кювет», – йдеться в повідомленні поліції.

Наразі невідомі причини ДТП. У поліції додають, що сімох пасажирів та водія госпіталізували до лікарень з травмами середньої важкості.