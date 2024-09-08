Рятувальники деблокували тіло 27-річного водія легковика з понівеченого авто

На Рівненщині трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та бензовоза. Внаслідок зіткнення загинув 27-річний чоловік. Про це у неділю, 8 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Подія трапилась у суботу, 7 вересня, на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Федорівка близько 22:30. Попередньо слідчі встановили, що водій легковика Audi A6, 27-річний житель села Чудель, виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з бензовозом, яким керував 37-річний житель Житомирської області.

Внаслідок лобового зіткнення водій легковика загинув на місці події. Його тіло з понівеченого автомобіля вивільнили рятувальники. Водій вантажного автомобіля не травмувався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчі з’ясовують причину з’їзду легковика на зустрічну смугу.

Нагадаємо, 6 вересня на Рівненщині 72-річний водій мотоцикла наїхав на велосипедиста, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм велосипедист помер у лікарні, а мотоцикліста із забоями госпіталізували.