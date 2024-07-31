Деяких пасажирів вивільняли з буса рятувальники

Ввечері вівторка, 30 липня, біля Познані у Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус Fiat Ducato, в якому їхали українці. Одна людина загинула, ще шестеро отримали травми. Двоє з них у критичному стані.

Як повідомив польський сайт Fakt, білий мікроавтобус Fiat Ducato на українських номерах рухався у напрямку Варшави. На автомагістралі А2 у Тульце поблизу Познані бус із пасажирами врізався в задню частину вантажівки. ДТП трапилася між розв’язками Poznań Krzesiny та Poznań Wschód.

«В автобусі, окрім водія, було семеро пасажирів. Серед них один громадянин Польщі, решта – громадяни України. Лише одна людина не постраждала. 62-річний водій (українець) загинув на місці, інших доставили в лікарню. Стан двох постраждалих – 83-річної жінки та 62-річного чоловіка – оцінюють як важкий», – повідомив Fakt.

Аварія заблокувала рух трасою на дві години (фото Олександри Герудзінської)

Постраждалих довелося вивільняти із затиснутих конструкцій пошкодженого автомобіля. На місце виїжджали пожежники, багато машин швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Трасу перекрили на кілька годин.

Як пише польський сайт, за попередніми даними, ДТП сталася з необережності водія автобуса. Проте точні обставини з’ясує слідство.