Автобус за невідомих причин зачепився за причеп дорожньої служби

У суботу, 20 липня, на автомагістралі в Польщі мікроавтобус з українськими пасажирами зіткнувся з машиною дорожньої служби. В автобусі перебувало дев’ятеро громадян України, усі вони отримали поранення, повідомило RFM24.

За даними поліції у Свебодзінського повіту, автобус, який віз дев’ятьох українців у бік Німеччини, приблизно о 04:00 врізався у машину дорожньої служби – технічним причепом, який стояв на 61 км автомагістралі А2. Пасажирська машина перекинулася, серйозно пошкодивши праву та передню частину.

Автобус зачепив ремонтний причеп та перекинувся на трасі

Серед пасажирів, які перебували в мікроавтобусі, було четверо дітей – двох, трьох, чотирьох та 15 років. Усі пасажири автобуса постраждали внаслідок аварії, їх госпіталізували.

Зазначається, що стан п'ятьох постраждалих залишається важким. Найбільших ушкоджень зазнали діти.

У поліції повідомили, що водій автобуса був тверезий. Наразі правоохоронці з’ясовують причини аварії.