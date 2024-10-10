Поліція заблокувала рух ділянкою, де сталась ДТП

Уранці 10 жовтня на автодорозі, що веде до польсько-українського прикордонного переходу в селі Медика сталась смертельна аварія за участі мікроавтобуса та вантажівки. Про це інформує Radio ZET.

Як повідомила пресофіцерка Перемишльської поліції Йоанна Ґоліш, попередньо, мікроавтобус Fiat, який їхав до прикордонного переходу в Медиці, врізався в напівпричіп вантажівки, що стояла на узбіччі. В бусі їхало семеро громадян України. Двоє пасажирів, серед яких чоловік та жінка, загинули. Ще двох постраждалих госпіталізували.

За інформацією RMF24, смертельна аварія сталася близько четвертої години ранку. Загиблим було 45 і 60 років.

Правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди. Через аварію повністю заблоковано рух дорогою 28 на вказаній на карті ділянці. Рух транспорту регулює поліція.