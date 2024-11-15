67 бригада ЗСУ набирає добровольців до своїх лав

У п’ятницю, 15 листопада, у Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 67 окремої механізованої бригади ЗСУ, яка два роки тому постала на базі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, рекрутинговий центр 67 бригади запрацював за адресою: Львів, вул. Степана Бандери,4.

«У центрі розкажуть про актуальні спеціальності та як мобілізуватися саме в цю бригаду. Тут також працює патронатна служба – “Незламні крила”, яка надає допомогу пораненим бійцям, консультує родини полонених», – написав голова ЛОВА.

Він зауважив, що приміщення для рекрутингового центру надала Львівська міськрада, ремонт виконали коштом міського бюджету. Натомість з обласного бюджету в цьому році виділили на підсилення бригади 15 млн грн.

Відкриття рекрутингового центру 67 бригади (фото Євгена Бойка)

Нагадаємо, у листопаді 2022 року добровольчий український корпус «Правий сектор» був переформований у 67 окрему механізовану бригаду ЗСУ. Бригада брала участь у боях під Бахмутом, Кремінною, Куп'янськом, а також воювала за Часів Яр.

Зазначимо, у Львові працює ціла низка рекрутингових центрів. Так центр рекрутингу НГУ «Азов» працює у Львові на вул. Пекарській, 41, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ – на вул. Староєврейській, 7а, батальйону «Вовки Да Вінчі» – на пл. Ангелів, напроти Гарнізонного храму, 24-ї ОМБр імені короля Данила – на пл. князя Осмомисла, 9. Також у Львові на вул. Костя Левицького, 67 працює центр рекрутингу української армії. Рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» діє на вул. Генерала Чупринки, 38.