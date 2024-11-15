У серпні Кеннеді-молодший вийшов з президентських перегонів і підтримав Трампа в обмін на місце в адміністрації республіканця

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що хоче призначити Роберта Кеннеді-молодшого на посаду голови Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб (HHS). Про це Трамп написав у X 14 листопада.

Дональд Трамп заявив, що американці «занадто довго були пригнічені промисловим харчовим комплексом і фармацевтичними компаніями, які займалися обманом і дезінформацією». Президент розкритикував вплив шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних препаратів та харчових добавок, які призвели до надзвичайної кризи у сфері охорони здоров'я США.

Своєю чергою Кеннеді пообіцяв працювати над тим, щоб покласти край хронічним захворюванням, очистити країну від корупції та надати американцям дані, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб контролює Управління з контролю за продуктами й ліками, Центри контролю та профілактики захворювань, Національні інститути здоров’я та масштабні програми Medicare та Medicaid Services, які забезпечують медичне страхування для бідних, людей віком 65 років і старше, та людей з інвалідністю.

Кеннеді балотувався на президентських виборах цього року як незалежний кандидат, але в серпні зняв свою кандидатуру і підтримав Трампа в обмін на роль в адміністрації республіканця.

Reuters зауважило, що призначення Кеннеді-молодшого викликало занепокоєння серед деяких захисників охорони здоров’я, а Демократична партія засудила це рішення.

Роберт Кеннеді-молодший запам’ятався неправдивими медичними заявами, зокрема про те, що вакцини від COVID-19 викликають аутизм. Він також виступав проти обмежень, запроваджених під час пандемії коронавірусу. Окрім цього, Кеннеді заявляв, що сумнівається в ефективності вакцин проти кору, попри той факт, що вакцини врятували понад 154 млн життів у 20 столітті.

Видання зауважує, що акції виробників вакцин, включаючи Pfizer Inc (PFE.N) впали після новин про призначення Кеннеді.

Раніше Кеннеді-молодший припустив, що звільнить 18 тис. співробітників Управління з контролю за продуктами і ліками, яке забезпечує безпеку харчових продуктів, ліків і медичних приладів, і замінить сотні співробітників Національного інституту охорони здоров'я.

Доктор Ашіш Джа, колишній координатор Білого дому з реагування на COVID-19 і декан Школи громадської охорони здоров’я Університету Брауна, сказав, що призначені Кеннеді посадовці «вирішуватимуть, які ліки будуть доступні американському народу».

Додамо, у своїх промовах Роберт Кеннеді-молодший також згадував Україну, де нібито США керували біолабораторіями, щоб отримати ДНК китайців і росіян для створення біологічної зброї, спрямованої проти певних етнічних груп. Ці повідомлення політика активно використала російська пропаганда, пише кампанія з медіаграмотності «По той бік новин».

Як повідомляв ZAXID.NET, обраний президент Дональд Трамп планує призначити очільницею Національної розвідки колишню офіцерку Тулсі Габбард, відому поширенням російської дезінформації та пропаганди проти України. З повним переліком кандидатів до команди президента Трампа можна ознайомитися тут.